Москва, 6 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Руководитель службы собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко, обвиняемый в получении взятки, останется под арестом до 19 декабря 2016 г. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Мосгорсуд.

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«Решение Лефортовского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении судьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2016 г. глава УСБ СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя московского глава СКР Денис Никандров были задержаны в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

По месту их работы и жительства прошли обыски. Все трое были помещены под стражу.

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