Симферополь, 6 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Итальянские предприниматели и топ-менеджеры ряда итальянских компаний станут участниками III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), чтобы на месте ознакомиться с инвестиционными предложениями и условиями для реализации бизнес-проектов в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЯМЭФ 6 октября.

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Деловую делегацию Италии на форуме возглавит почетный консул России в регионе Марке, адвокат Марко Джинези. Готовность посетить ЯМЭФ-2017 высказал также граф Алессандро Маркуччи Пиноли. Предполагается, что он возглавит на форуме культурную делегацию Италии. Договорённости о визите итальянцев в Крым в дни ЯМЭФ достигнуты во время поездки в Италию делегации фонда «ЯМЭФ» во главе с его директором Сергеем Лазуткиным.

Презентация ЯМЭФ прошла 27 сентября в отеле Alexander Museum Palace в городе Пезаро (регион Марке). «Интерес к перспективам экономического развития Крыма и участию в ЯМЭФ проявили в частности Мара Мартинович (компания Easy Marche, туризм), Джорджио Маги (The Pieralisi SpA, производство оборудования для переработки сельхозпродукции, переработка отходов), Невио Лаваньоли (президент сельскохозяйственной ассоциации региона Марке), Жанкарло Марци (Cicai Technology, девелопмент), — сообщили в пресс-службе ЯМЭФ. — Участники встречи активно задавали вопросы, интересуясь конкретными деталями крымского делового климата, условиями ведения бизнеса в регионе».

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Власти Крыма ожидают подписание на ЯМЭФ соглашений на 70 млрд рублей

Как поделились вернувшиеся в Крым члены делегации ЯМЭФ, в Италии представители аграрного сектора интересовались ситуацией с мясным животноводством и просили оценить потенциал выращивания в регионе крупного рогатого скота для производства мяса, а также мясопродуктов по итальянским рецептам. Сельскохозяйственные компании интересовали также условия передачи сельхозугодий под реализацию инвестиционных проектов. Представители девелоперских компаний заинтересованы в строительстве в Крыму ряда крупных общественных объектов: концертного зала и конгрессного центра. На встрече обсуждали возможность участия итальянских подрядчиков в строительстве отелей и создании инфраструктуры для детского отдыха на полуострове. Итальянцы задавали предметные вопросы о правилах застройки прибрежных населенных пунктов Крыма, генеральных планах развития городов.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдёт в Ялте весной 2017 года в третий раз. Оргкомитет ЯМЭФ-2016 возглавили глава Республики Крым Сергей Аксёнов и сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров. Организаторами форума выступили правительство Республики Крым, Фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации президента Российской Федерации. ЯМЭФ-2016, прошедший с 14 по 16 апреля текущего года, посетили более 1100 человек: государственные деятели, представители делового сообщества, экономические эксперты, в том числе более 70 международных участников из 26 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе II ЯМЭФ было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от негативного воздействия санкций со стороны стран Запада.