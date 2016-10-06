Волгоград, 6 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Волгоградской области территории у школ в плане безопасности оставляют желать лучшего. Как выяснили активисты ОНФ, ни одна из пришкольных территорий в регионе и в областном центре не соответствует требованиям стандартов обустройства пешеходных переходов вблизи учебных заведений. Такие выводы по итогам масштабной проверки ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта 6 октября.

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Общественники отметили, что в неудовлетворительном состоянии находятся и маршруты следования школьных автобусов, улично-дорожная сеть на пути их следования и вблизи школ в целом.

Что касается ситуации в области, то, как отметили активисты, работа по формированию нормативно-правовой базы, по инструктажу водителей, по обучению сопровождающих в школьных автобусах организована на должном уровне. А вот сама дорожная инфраструктура выглядит удручающе. Инспецию «фронтовики» провели в образовательных учреждениях Иловлинского, Городищенского, Светлоярского, Среднеахтубинского районов. Выяснилось, что здесь не хватает обустроенных остановок, нет «зебры», специальных указателей «Дети», отсутствуют тротуары и «лежачие полицейские». А дорожное покрытие на маршрутах зачастую с дефектами, без освещения и без пешеходных ограждений.

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При этом выявленные нарушения не устраняются годами. Наложенные на органы местного самоуправления штрафы достигают 150 тыс. рублей на каждую школу (таковы данные на текущий год). Эти деньги, по мнению общественников, и могли пойти на реализацию программы безопасного дорожного движения, на благоустройство школьных маршрутов и пешеходных переходов у школ.

«Отсутствие строки в бюджете муниципальных образований, на которое ссылаются власти, не говорит о невозможности изыскать эти средства», — уверен представитель ОНФ Сергей Забеднов.

По итогам мониторинга был сформулирован ряд предложений в адрес главы администрации Волгограда. В частности, речь идет о необходимости внести в бюджет строку расходов «на комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения».

Как сообщало ИА REGNUM, только в Волгограде в текущем году на ремонт, реконструкцию и строительство дорог планируется затратить почти 4,2 миллиарда рублей. Большую часть из нее составляют средства федерального и областного бюджетов, выделенные целевым порядком на приведение в порядок наиболее проблемных участков дорожной сети.