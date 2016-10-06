Тбилиси, 6 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Грузинский эксперт Сосо Цискаришвили считает, что возможная дестабилизация в Грузии после выборов 8 октября будет лишь на руку России. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Резонанси».

Нико Пиросмани. Кутеж у Гвимрадзе

«Если возникнет реальная угроза объявления выборов нелегитимными, с этим, в первую очередь, можно будет поздравить Владимира Владимировича Путина, так как он мечтает, чтобы в Грузии легитимные выборы не состоялись», — пояснил эксперт.

По его же словам, в этом случае Грузия без «хозяина» не останется, и это будет «хозяин», желающий видеть ее в составе Евразийского союза.

«Хотим мы этого или нет, но эти выборы будут лицом нашего общества», — подчеркнул Цискаришвили.

По мнению эксперта, установить мир в стране можно, лишь освободив ее, как от нынешнего правительства, так и от его предшественников.