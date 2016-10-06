Москва, 6 октября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору временно ограничила ввоз с территории Молдавии свинины. Причиной послужили данные Международного эпизоотического бюро об обнаруженных в этой стране очагах африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Уточняется, что очаги заражения обнаружены в селе Мошана и в селе Чернолёвка (Дондюшанский район, Молдавия).

«Исходя из опыта Россельхознадзора по борьбе с африканской чумой свиней, прогнозы Россельхознадзора по развитию ситуации по дальнейшему распространению этого особо опасного заболевания в сторону ухудшения в очередной раз оправдались», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ещё полтора года назад прогнозировалась вероятность вспышки в Молдавии АЧС. Эта ситуация вызвана тем, что после ассоциации Молдавии с Европейским союзом карантинные зоны переместились на 250−300 км вглубь страны.

В связи с создавшимся положением, а «также с отсутствуем информации по принятым молдавской стороной мерам по локализации очагов заболевания и недопущению его дальнейшего распространения», российское ведомство с 6 октября 2016 года ввело ограничения на поставки живых свиней, а также свинины и сырых свиных мясопродуктов. Сюда же относятся мясо диких кабанов, рогокопытное и кожевенное, кишечное сырьё, щетина, готовая продукция, содержащая в своём составе свинину.

«Временные ограничения распространяются и на транзит по территории Российской Федерации живых свиней из Республики Молдова, а также живых свиней, следующих транзитом по территории Молдовы в адреса грузополучателей в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля Кишинёв обратился к Москве с просьбой отменить введенные ограничения на транзит товаров из Молдавии через территорию Украины и Российской Федерации в Казахстан, Киргизию и другие страны Средней Азии.