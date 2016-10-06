Новочеркасск, Ростовская область, 6 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Ростовской области подростки осквернили мемориальный комплекс «Курган Славы» в Новочеркасске. Вандалы расписали стены у Вечного огня в Александровском парке нецензурными словами. Злоумышленников нашли, уголовное дело заведено. Об этом на своей страничке в Facebook написал мэр города Владимир Киргинцев, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

krasotyrossii.ru Курган Славы

«За вандализм виновные должны ответить обязательно! Осквернить «Курган Славы», место, куда приходят горожане поклониться подвигу наших отцов, дедов и прадедов, — это самое настоящее преступление. Как мэр, да и как гражданин, я возмущен поступком несовершеннолетних жителей нашего города. Это как же надо не уважать память предков, не понимать значения их подвига?! Закон для всех един. Виновных нашли. Уголовное дело уже заведено», — написал градоначальник.

По словам Киргинцева, патриотическое воспитание подрастающего поколения сможет по-настоящему дать свои плоды только тогда, когда «о патриотизме, о памяти, об уважении, о «можно» и «нельзя» родители чаще будут говорить со своими детьми».

Отметим, что на сайте регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры размещена информация о мемориальном комплексе. Памятник открыт к 35-летию Победы в Великой Отечественной войны. В начале 90-х «Курган Славы» забросили, а Вечный огонь погасили. Но спустя почти 20 лет фронтовики добились реставрации комплекса. Именно в Александровский сад приходят новочеркассцы и гости столицы донского казачества, чтобы поклониться великому подвигу советских солдат.

Напомним, это не первый подобный случай в Новочеркасске. Так, в мае этого года девушка для эффектной фотографии залезла на чашу Вечного огня на «Кургане Славы» в Александровском парке. Снимок она выложила в социальной сети «ВКонтакте». Поступок горожанки вызвал бурю возмущения у общественности. По мнению пользователей, именно такие фото отражают истинное отношение к истории. Сама же героиня скандальных фотоснимков беспамятства в своих действиях не увидела.