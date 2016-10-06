Цюрих, Швейцария, 6 октября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) решило отказаться от сотрудничества с пятизвездным отелем Baur au Lac в Цюрихе, в котором ранее жили высшие должностные лица организации, пишет The Wall Street Journal.

al-nadi.com.sa Отель FIFA. Цюрих

По данным издания, теперь чиновников ФИФА будут селить в гостинице Park Hyatt, также обладающей пятью звездами. Решение о переезде официально связано с экономией средств организации, однако издание отмечает, что это может быть связано с «неприятными воспоминаниями»: в отеле Baur au Lac были арестованы девять высокопоставленных чиновников ФИФА.

Чиновники ФИФА останавливались в отеле Baur au Lac с 2004 года. Именно там в 2015 году начался крупнейший коррупционный скандал в истории организации: полиция Швейцарии по запросу Минюста США арестовала девять человек.

На сегодняшний день фигурантами дела являются более 40 человек, в том числе восемь бывших высокопоставленных функционеров. Речь идёт о коррупционных сделках вокруг заявок на чемпионаты мира и продаж прав на трансляции, мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях.

Некоторые обвиняемые в коррупции уже признали свою вину. Судебный процесс по делу начнется в 2017 году.