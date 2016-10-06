Москва, 6 октября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В течение двух с половиной лет в России банковские служащие в массовом порядке лишились работы: банки сократили порядка 120 тысяч человек, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Уточняется, что всего в банковской сфере потеряли работу 15% сотрудников. За 2,5 года 179 банковских организаций в России были закрыты, причём в 2016 году — 31 банк.

Напомним, 5 октября была отозвана лицензия у очередного банка: в московской кредитной организации «АйМаниБанк» назначена временная администрация.

Между тем, по данным на 3 октября, в России за неделю (21−28 сентября) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,4% и составила 869 тыс. 848 человек (по состоянию на 21 сентября 2016 года — 881 тыс. 980 человек).

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