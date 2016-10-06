Вашингтон, 6 октября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что за последние десятилетия средняя продолжительность жизни людей существенно увеличилась, максимальные пределы долголетия почти достигнуты, к такому выводу пришли американские специалисты, опубликовавшие результаты своей научной работы в журнале Nature.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Симеон во храме. 1669

Ученые изучили данные о смертности в разных странах мира и обнаружили, что в 88% стран наибольшая продолжительность жизни была отмечена еще в 80-х годах прошлого века и с тех пор не изменялась. Более того, с 1995 года наблюдается снижение среднего срока жизни людей.

По мнению геронтологов, улучшения в сфере здравоохранения и снижение показателей детской смертности привели к росту средней продолжительности жизни. Однако механизмы старения человека продолжают работать на генетическом уровне.

По оценкам, предел долголетия составляет примерно 100 лет, однако в редких случаях (1 на 10 тыс.) человек может дожить до 125 лет. Для дальнейшей борьбы со старением, отмечают исследователи, нужна, по меньшей мере, генная терапия.