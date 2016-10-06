Саньша, Китай, 6 октября, 2016, 06:35 — ИА Регнум. Мэр г. Саньша — административного центра спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море — заявил, что в ближайшие месяцы на острове Юнсин будет построен Центр исследования и защиты морских черепах. По мнению чиновника, данный центр создаст необходимые условия для сохранения морского биоразнообразия в регионе.

hainan-story.com Парасельские острова. Остров Юнсин, провинция Хайнань

Как ожидается, новый центр привлечет молодых ученых, экспертов и волонтеров. Кроме того, на Юнсин обратят внимание международные экологические организации, пишет «Наньцзао жибао».

За последние четыре года экологическая ситуация на Парасельских островах значительно улучшилась. На Юнсине были построены новые очистные сооружения и завод по переработке мусора. Саньша был учрежден в качестве административного центра Парасельских островов в 2012 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале октября Китай ввел в эксплуатацию завод по опреснению морской воды. Новое предприятие заработало на спорном острове Юнсин, входящем в городской округ Саньша.