Нью-Йорк, США, 6 октября, 2016, 02:22 — ИА Регнум. Правительство Германии изучает возможность введения экономических санкций в отношении России из-за подходов Москвы в вопросе урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Бундестаг

По информации издания, в Берлине рассматривают новые экономические санкции в качестве одного из возможных инструментов давления на Кремль, который мог бы заставить российскую сторону изменить свой курс в Сирии.

Отмечается, что на данный момент вопрос находится на ранней стадии обсуждения. Пока остаётся неясным, какова будет поддержка новых ограничительных мер в германском парламенте.

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Как передавало ИА REGNUM, 5 октября официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил журналистам, что Берлину не поступало никаких предложений о введении санкций в отношении России в связи с её политикой в Сирии.

«Я не знаю никого в Берлине или где-либо ещё, кто сделал бы такое предложение. Относительно конкретных планов о введении санкций, не знаю против кого — России или Ирана, — МИД нечего сообщить», — сказал Шефер.

Днём ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст заявил, что США могут ввести новые антироссийские санкции из-за позиции Москвы по Сирии. При этом он намекнул, что Вашингтон заставит и своих европейских сателлитов ввести новые санкции против России.