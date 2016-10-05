Нью-Йорк, США, 6 октября, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Гутерриш стал фаворитом очередного «неформального» голосования Совета безопасности ООН, и это похоже на окончательное решение о новом Генеральном секретаре ООН, сообщает The New York Times 5 октября.

United States Mission Geneva Антонью Гутерриш

По итогам неофициального голосования в Совбезе явным фаворитом стал Антонью Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и глава Комиссии ООН по беженцам — за него отдали голоса 13 из 15 представителей стран-участниц СБ ООН, в том числе все представители, обладающие правом вето. Два представителя сохранили нейтралитет, против Гутерриша не было подано ни одного голоса.

Постоянные представители США и России после голосования сообщили журналистам, что «удовлетворены» найденным консенсусом, и надеются на подтверждение в официальном голосовании, назначенном на завтра.

По словам представителя США Саманты Пауэр, Гутерриш — «кандидат, чей опыт, видение и универсальность в целом ряде областей оказались весьма убедительными», и решение СБ ООН оказалось «удивительно непротиворечивым».

Представитель России Виталий Чуркин также заявил, что Гутерриш «является фаворитом», и даже пожелал ему «успехов в исполнении своих обязанностей в должности генерального секретаря ООН в течение следующих пяти лет».

Читайте также: Борьба за пост Генсека ООН: по опросам лидирует Антонио Гутерриш

Как сообщало ИА REGNUM, до сегодняшнего дня в ООН состоялось уже пять тайных опросов среди представителей стран-членов ООН, в каждом из которых побеждал представитель Португалии. Окончательно кандидат на пост Генсека будет определен завтра, в ходе официального голосования Совбеза. Далее нового Генерального секретаря должны утвердить 193 страны на Генеральной Ассамблее ООН, и только после этого действующий Генсек Пан Ги Мун, полномочия которого истекают в текущем году, сможет «с чистой совестью» покинуть свой пост.

Читайте также: Обе две: За пост Генсека ООН от Болгарии борются и Бокова, и Георгиева

За пост Генсека ООН состязаются 10 кандидатов. Это Срджян Керим из Македонии, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова и Кристалина Георгиева из Болгарии, Наталья Герман из Молдовы, Вук Еремич из Сербии, Мирослав Лайчак из Словакии, Антонью Гутерриш из Португалии, Хелен Кларк из Новой Зеландии и Сусана Малькорра из Аргентины.

Фаворитом России, имеющей право вето, считалась Ирина Бокова — об этом «недвусмысленно» говорил Виталий Чуркин, который ранее заявлял, что «подошла очередь занять этот пост выходцу из Восточной Европы. Мы очень хотели бы увидеть в этой роли женщину…»

Однако дальнейшие разногласия могли привести к отмене выборов Генерального секретаря в этом году и подрыву авторитета Совбеза, что явно не нужно России.