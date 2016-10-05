Берлин, 6 октября, 2016, 00:25 — ИА Регнум.



Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

«Россия не соблюдает свои обязательства в Сирии, полагает бывший председатель Комитета по иностранным делам в бундестаге, эксперт по внешней политике партии Христианско-демократический союз Рупрехт Поленц. Поэтому политик считает обоснованным, что Вашингтон прервал мирные переговоры с Россией по Сирии. По мнению Поленца, Россия больше не может прятаться за утверждением, будто она действительно хочет мира. Христианский демократ уверен, что и президент Сирии Башар Асад, и Россия используют мирные переговоры лишь для того, чтобы делать вид, что они стремятся к миру, хотя на самом деле это не так», передает радиостанция Deutschlandfunk (DF).

«Уже очевидно, кто виноват в эскалации конфликта, поэтому больше не надо позволять Москве и Дамаску морочить голову Западу. Для России и Асада каждый, кто борется против сирийского режима, является террористом. Мы не должны позволить навязать Западу эту точку зрения. Москва и режим Асада не выполнили своих международных обязательств и никогда не переставали наносить авиаудары по Алеппо. Поэтому американцы и не видят смысла продолжать этот бесполезный разговор», — отмечает СМИ.

При этом, по словам Поленца, нельзя сказать, что мир вернулся в состояние холодной войны, ведь холодная война — это эпоха, когда мир был биполярным. Там можно было быть либо в лагере Советского Союза, либо на стороне Запада. Сегодня же, мир многополярный. Есть Китай и другие сильные региональные игроки. Но отношения между Россией и США, безусловно, серьезно ухудшились. Если бы у сирийских повстанцев были эффективные средства ПВО, то ВВС Сирии и России вели бы себя более осторожно. Но сейчас они безраздельно господствуют в небе и могут безнаказанно бросать бомбы на Алеппо. «Вашингтон рассматривает военные варианты решения сирийской проблемы, но президент США Барак Обама неоднократно заявлял, что не в национальных интересах Америки проводить наземные операции или иным способом участвовать в военном конфликте. Тем не менее действия России и на Украине, и в Сирии наглядно показали, что полагаться на слова президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова нельзя. Россия в настоящее время проводит опасную внешнюю политику, но при этом является настолько сильной в военном отношении страной, что никто не хочет вступать с ней в прямую военную конфронтацию. Перед миром стоит дилемма: как вести себя с таким агрессивным и вероломным государством», — добавляет DF.