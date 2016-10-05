София, 6 октября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Болгарии пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся массовым изготовлением и распространением фальшивых банкнот евро. Об этом сообщил директор Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии Ивайло Спиридонов на брифинге 5 октября, передаёт радио «Фокус».

Евро-рубашка

Сообщается, что печатный станок для большого количества банкнот был обнаружен в промышленной зоне Пловдива. Там же правоохранители изъяли свыше 3 млн евро уже нарезанными банкнотами номиналом 50 и 100 евро. По данным полиции, поддельные купюры распространялись на территории всех стран Европейского Союза.

В ходе спецоперации, проведённой в Софии и Пловдиве, были задержаны девять граждан Болгарии. Некоторые из них были взяты с поличным при попытке реализации партии фальшивой валюты. Всего обыски были проведены по 14 адресам.

Как сообщил начальник Специальной прокуратуры Болгарии Иван Гешев, слежку за преступной группой власти вели в течение последних пяти месяцев. Спецоперация проводилась совместно с Европолом, передаёт издание «24 часа».

Главный секретарь МВД Болгарии Георгий Костов также сообщил, что один из задержанных болгарских граждан ранее уже был осуждён в Германии за изготовление поддельных купюр. Каких-либо подробностей о других задержанных на данный момент не приводится. Продолжаются процессуально-следственные действия.

Напомним, что евро на сегодняшний день является иностранной валютой на территории Болгарии, которая состоит в Европейском Союзе с 2007 года. В сентябре власти страны объявили о намерении ускорить подготовку к введению евро взамен болгарского лева.

Читайте подробнее: Болгария ускорит подготовку к вступлению в еврозону