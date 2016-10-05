* ОУН-УПА — запрещённая в России организация

Варшава, 5 октября, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Польши 6 октября обсудит законопроект, предусматривающий уголовное преследование лиц, отрицающих преступления украинских националистов и их сотрудничество с германскими нацистами в годы Великой Отечественной войны, сообщает PolskieRadio.

Идеологи ОУН-УПА

Речь идёт о законе, дающем возможность начинать уголовное преследование в отношении людей, подвергающих сомнению сотрудничество украинских националистов и их организаций ОУН и УПА (запрещены в России) с Третьим Рейхом. В 2016 году действия украинских националистов против польского населения были квалифицированы парламентом Польши как геноцид поляков. Кроме того, рассмотрен будет также законопроект, предусматривающий наказание за употребление выражения «польские лагеря смерти».

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада Украины официально признала членов этих организаций «борцами за независимость». Их участники были уравнены в правах с ветеранами Великой Отечественной войны. Закон об этом был подписан президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2015 года.