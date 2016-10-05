Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Главе муниципального образования город Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) — 46-летнему Вадиму Иванову — предъявлено обвинение в разбойном нападении, совершенном в октябре 2003 года. Об этом ИА REGNUM сообщил 5 октября адвокат Иванова Александр Голованов.

kolpino-mo.net Вадим Иванов

Иванов был задержан 29 сентября и арестован по решению суда. Он обвиняется по статье 162 УК РФ в разбое в крупном размере. По данным СМИ, в 2003 году Иванов работал частным охранником и имел право на ношение оружия.

Как считает следствие, в октябре 2003 года Вадим Иванов вместе с другими злоумышленниками в доме по улице Маршала Захарова в Петербурге напал на двоих граждан, угрожая им пистолетом и избивая, и похитил у потерпевших крупную сумму в американских долларах, эквивалентную в то время почти 1,5 млн рублей. Другие участники преступления ранее были осуждены к лишению свободы.

Адвокат Иванова заявил, что решение суда об избрании в отношении его подзащитного меры пресечения в виде ареста обжаловано.

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Находясь под стражей в «Крестах», Вадим Иванов выступил с обращением к депутатам МО Колпино, заявив, что его якобы «заказало мусорное лобби», проталкивающее идею строительства завода по сжиганию отходов полигона «Красный Бор». Однако общественные активисты сообщили ИА REGNUM, что идея такого завода уже отвергнута, а Иванов ранее не был замечен в противодействии этому замыслу.

Вадим Иванов в 2004 году был избран депутатом муниципального совета МО г. Колпино. В 2005 году был избран на должность главы местной администрации, где проработал до 2008 года. В 2009 году был избран главой муниципального образования г. Колпино. В 2014 году вновь избран депутатом муниципального совета и главой муниципального образования г. Колпино.