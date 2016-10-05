Минск, 5 октября, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Из-за повышения Белоруссией тарифов за транспортировку через свою территорию российской нефти, скорее всего, до суда дело не дойдет. Но и так просто Россия это дело не оставит, заявил генеральный директор Фонда энергоразвития Андрей Листовский в комментарии для ИА REGNUM сегодня, 5 октября.

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«С политической точки зрения, это просто нарушение процедуры согласования внесения изменений. Процедура нарушена, поэтому Россия не считает эту ситуацию нормальной. Наверное, какие-то действия будем предпринимать», — предположил эксперт.

В то же время отвечая на вопрос о том, как конкретно может отреагировать российская сторона, Листовский сказал, что начинать судебное разбирательство между Россией и Белоруссией, наверное, пока рано, так как суд — это последняя инстанция. «До этого, я думаю, дело не дойдет», — сказал аналитик. Он добавил, что пока, верно, будут только досудебные споры, разбирательства и расторговка.

«Любое изменение контракта, которое основано на межправительственном соглашении, предполагает комиссионный обмен предложений, затем — сбалансирование решение, то есть, не одностороннее действие», — напомнил эксперт.

Напомним, что ранее Белоруссия в одностороннем режиме повысила тарифы на транзит нефти из РФ через свою территорию. Так, с 11 октября транзит черного золота по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» подорожает в среднем на 50%. Тариф по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава составит 400,98 рублей за одну тонну нетто, по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — 172,23 рублей, из Невеля (Великие Луки) до Полоцка и Высокого — 48,47 рублей. Причем все это без учета НДС. Во всех случаях речь идет о приеме и транспортировке нефти в Германию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, на Украину.

До этого белорусская сторона последний раз повышала тарифы в феврале текущего года на 10,4%. Вообще между Москвой и Минском есть межправительственное соглашение, по которому тариф на транзит нефти стороны утверждают совместно, но в этот раз Белоруссия приняла решение самостоятельно.

Сегодня на Петербургском международном газовом форуме начальник управления контроля ТЭК ФАС РФ Дмитрий Махонин заявил, что ФАС России может провести согласительное совещание с министерством антимонопольного регулированы и торговли Белоруссии после решения страны повысить тарифы на транспортировку нефти для соблюдения всех юридических формальностей.