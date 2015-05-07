Симферополь, 5 октября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Чиновники из городской администрации Симферополя не справились с уборкой мусора в столице Крыма. Глава республики распорядился уволить всех в течение недели, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

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Глава МинЖКХ Крыма Сергей Карпов на совещании сообщил Аксёнову, что министерство проверило, как департамент городского хозяйства расходует 120 млн рублей, выделенных на уборку Симферополя, и увидело слабую организацию работы департамента и «полный непрофессионализм».

«Мы проверили, как расходуются выделенные деньги. Первое, что необходимо отметить — это низкая организация работы департамента городского хозяйства, — цитирует доклад Карпова ИА «Крыминформ». — Не побоюсь этого слова — непрофессионализм, нет никакого подхода к уборке города и вывозу ТКО. До сих пор департамент городского хозяйства — это единственный такой город — нам не предоставил схему, по которой будет осуществляться движение специализированного транспорта и уборка».

Сергей Аксёнов распорядился уволить чиновников департамента городского хозяйства Симферополя. «Кадровые замены произвести немедленно. На этой неделе закончить и назначить туда новых людей, которые в состоянии при выделенных средствах осуществлять качественную уборку города. Потому что пока даже тройку поставить не за что. Ситуация плачевная», — заключил глава Крыма.

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Как позже пояснил Сергей Аксёнов, на место руководителя подразделения, занимающегося очисткой Симферополя от твердых коммунальных отходов, необходимо назначить «разумного руководителя», который, при выделенных республикой средствах, будет в состоянии «осуществлять качественную уборку города».

«Увы, подобная проблема характерна и для других крымских городов. Ситуацию необходимо в корне изменить», — констатировал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МинЖКХ Крыма намеревалось привлечь к административной ответственности должностных лиц администрации Симферополя, ответственных за антисанитарию в городе. Проведённый сотрудниками министерства рейд по Симферополю показал, что в нём плохо проводится санитарная очистка, не убраны около 50 стихийных свалок.