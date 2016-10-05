Москва, 5 октября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. К 2017 году власти Москвы планируют изменить систему поддержки предприятий, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья. Из бюджета города работодателям будет возмещены расходы на профобучение, затраты на сопровождение и стоимость страховых взносов в обязательные фонды. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM планы столичной мэрии, основатель фонда поддержки инвалидов «Сила Духа» Александр Шлычков отметил разумность такого предложения. «Это позволит избегать обмана некоторыми организациями, которые получают льготы и субсидии на трудоустройство людей с ОВЗ, но не эффективно или не по назначению их расходуют. Таким образом, будет усилен контроль над использованием средств, а компаниям будут оказывать поддержку, опираясь на конкретный результат», — считает Шлычков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Эксперт также добавил, что инициатива с возмещением расходов на профобучение позволит людям с ОВЗ выбрать комфортную для себя и востребованную на рынке труда профессию. «Это упростит процесс поиска и увеличит процент трудоустроенных людей с инвалидностью», — уточнил он.

При этом основатель фонда помощи инвалидам подчеркнул, что может возникнуть такая проблема, как отсутствие у малого бизнеса возможности вложить собственные средства в организацию рабочего пространства для сотрудника с инвалидностью. К тому же, пока не до конца ясен механизм получения финансовой компенсации.

«К сожалению, многие работодатели не могут обеспечить человека с ОВЗ соответствующим рабочим местом или попросту не хотят принимать его на работу по различным причинам, не всегда напрямую связанным с финансами. Довольно часто работодатели из-за отсутствия опыта работы с людьми с ОВЗ опасаются частых больничных, сложностей с возможным увольнением в будущем и так далее. Иногда причина связана и с барьером в сознании работодателя, который считает, что к сотруднику с ОВЗ необходимо относиться иначе, чем к остальным, боится неправильно себя повести в работе с ним. Из-за этого людям с инвалидностью гораздо сложнее найти работу, чем другим соискателям», — резюмировал он.

Согласно данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, в городе насчитывается порядка 1,2 млн людей с инвалидностью. Официально трудоустроено около 160 тысяч человек. При этом в настоящий момент, по действующему в Москве законодательству для компаний численностью сотрудников более 100 человек установлена квота на прием людей с инвалидностью в размере 2% от общего числа работников. В том случае, если компания не набирает эту квоту, она должна ежемесячно вносить в целевой бюджетный фонд компенсацию, равную одному прожиточному минимуму.

Ранее глава департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Андрей Бесштанько сообщил, что в столице до конца 2016 года будут проведено анкетирование с целью выявления причин низкой занятости людей с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста. По его словам, по новой системе работы с инвалидами согласны работать 45 предприятий. «Начинаем строить поддержку работодателей по другому принципу: образно говоря, сначала стулья, а деньги потом. Что это значит? Главным показателем трудоустройства инвалида будет его зарплата», — приводит его слова «Российская газета».

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