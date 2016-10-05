Берлин, 5 октября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии заявило, что Берлину не поступали предложения о введении санкций в отношении Российской Федерации или Исламской Республики Иран за их политику в Сирийской Арабской Республике. О этом сегодня, 5 октября, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я не знаю никого в Берлине или где-либо ещё, кто сделал бы такое предложение. Относительно конкретных планов о введении санкций, не знаю против кого — России или Ирана, — МИД нечего сообщить», — заявил Шефер.

Он добавил, что сирийский кризис невозможно урегулировать без понимания и договоренностей между Россией и США.

«Многие согласятся со мной, и министр придерживается этого мнения, что без понимания и договорённости между Россией и США нет вообще никакой надежды на прекращение насилия или даже сокращение насилия в Сирии», — отметил Шефер.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст заявил, что Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции из-за позиции Москвы по Сирии. Также Эрнст намекнул, что США заставят своих европейских сателлитов ввести новые санкции против России.