Москва, 5 октября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В период экономических сложностей единственная отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост, — это сельское хозяйство. Об этом сегодня, 5 октября, заявил в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, принимавший участие в открытии 18-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень». «Я об этом неоднократно говорил и ещё раз хочу сказать: в тот период, когда есть экономические сложности, когда и в промышленности есть проблемы, и в целом в экономике, единственный сектор, единственная отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост, это сельское хозяйство, — отметил он. — Это очень значимое достижение».

Илья Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Нынешняя выставка проходит с 5 по 8 октября на территории ВДНХ в рамках Российской агропромышленной недели.

В ее работе принимают участие более 1,5 тыс. предприятий из 64 регионов России и 13 зарубежных стран. Свои экспозиции в этом году представляют агропромышленные комплексы Абхазии, Болгарии, Белоруссии и Нидерландов. Также в выставке принимают участие поставщики и производители сельскохозяйственной техники, оборудования для ферм, кормов, ветеринарных препаратов и инструментов из Китая, Германии, Финляндии, Великобритании, Белоруссии, Ирландии и Италии.

«Сельское хозяйство, которым обладает наша страна, — это агропромышленный комплекс XXI века — современный, технологичный и, самое главное, что отличает его от советского периода, прибыльный, — отметил Медведев. — Любому посетителю нашей «Золотой осени» становится понятно, почему отрасль показывает устойчивый рост в течение последних лет». Глава российского правительства сообщил, что по состоянию на 4 октября собрано около 112 млн т зерна. Планируется собрать около 115 млн т. «Это рекорд последних 25 лет и это абсолютный рекорд за всю историю российского сельского хозяйства, — подчеркнул премьер-министр. — Это действительно выдающийся результат!».

Медведев пообещал продолжить «курс на импортозамещение, потому что на самом деле он даёт отличный результат». «Мы полностью обеспечиваем себя — и это действительно достижение, абсолютное достижение, это результат последних лет, это выполнение доктрины продовольственной безопасности, — заявил глава правительства. — Мы обеспечиваем себя и зерном, и сахаром, и картофелем, и свининой, и мясом птицы — по пяти показателям доктрины продовольственной безопасности из восьми. Нужно подтянуть ещё показатели по некоторым другим направлениям, таким как рыба, мясо КРС, соль и молоко».

Финансирование сельского хозяйства в следующем году останется неизменным, сообщил Медведев. «Мы запланировали, несмотря на довольно напряжённую бюджетную ситуацию, сохранить объём инвестиций, объём бюджетного финансирования сельского хозяйства на уровне текущего года, — отметил он. — При том, что все другие позиции, за исключением защищённых статей бюджета, сокращаются на некоторый процент, финансирование сельского хозяйства остаётся неизменным».