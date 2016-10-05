Москва, 5 октября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с лучшими учителями страны особо заинтересовался размерами заработной платы учителя русского языка и литературы Александра Шагалова из Армавира, сообщает RT.

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Александр Шагалов, получивший звание учителя года, не смог сразу ответить и сильно смутился. Президент подчеркнул, что настаивает на точном ответе на свой вопрос.

В результате Александр Шагалов сообщил главе государства, что в 2015 году удостоенный звания учителя года преподаватель русского языка и литературы зарабатывал в месяц 26−27 тыс. рублей.