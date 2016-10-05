Волгоград, 5 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Волгограде близящаяся зима может принести горожанам дополнительные расходы. Речь идет о возможном повышении платы за проезд в общественном транспорте, которое предлагают местные чиновники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы областного центра 5 октября, в настоящее время внесенный в законодательный орган проект решения, предусматривающий новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров общественным муниципальным транспортом, депутаты уже начали рассматривать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Согласно документу, предполагается повышение стоимости проезда в среднем на 29%. Так, уже с 1 декабря поездка в автобусах, троллейбусах и трамваях для волгоградцев, в случае принятия законопроекта, будет обходиться в 20 рублей вместо нынешних 15-ти. А билет в скоростном трамвае подорожает с 20 до 25 рублей. Вместе с тем, администрация города предполагает в скором времени ввести электронный проездной билет, стоимость которого будет на 10% ниже.

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В Волгограде подорожали социальные проездные

Руководители профильных структур мэрии и транспортных МУПов необходимость принятия документа обосновали тем, что тарифы на проезд в городском общественном транспорте не изменялись два года. За это время инфляция не единожды сказалась на стоимости ГСМ, комплектующих материалах, электроэнергии, обслуживании транспортного парка. Миллионные убытки, которые несут муниципальные транспортные предприятия, компенсируются бюджетом Волгограда.

По информации финансистов и КСП, увеличение тарифов не обеспечит их безубыточной работы, но позволит стабилизировать ситуацию на предприятиях.

На сегодняшнем заседании профильного комитета гордумы — по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности, на котором обсуждался проект решения, парламентарии поинтересовались эффективностью проведенной оптимизации транспортных предприятий, льготами для разных категорий пассажиров, а также сроками ввода системы электронного проездного билета.

К вопросу о повышении стоимости проезда было решено вернуться в ходе ближайшего заседания городской думы.

Напомним, что проезд в муниципальном транспорте Волгограда подорожал с 1 июля 2015 года. Цена билета на автобус, трамвай и троллейбус выросла с 12 до 15 рублей, на скоростной трамвай — с 15 до 20 рублей.