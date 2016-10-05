Москва, 5 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал полезной идею введения в школах культурологического курса, который бы повысил духовно-нравственный уровень учащихся. Об этом президент сообщил в ходе встречи с победителями конкурса «Учитель года».

ИА REGNUM Владимир Путин

«Я, конечно, за, но это должно быть продумано и проработано на экспертном уровне», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что российское образование должно и дальше наращивать свою конкурентоспособность. «Мы обязаны, и мы уже много делаем в этом направлении, вернуть международное значение нашего образования», — сказала она.

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