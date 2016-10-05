Москва, 5 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. России и Казахстан подписали ряд документов между организациями туристической сферы двух стран. В частности, российской стороной заключены соглашения между правительствами Астраханской и Мангистауской, Оренбургской и Западно-Казахстанской областей Кахахстана, сообщили в Ростуризме.

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«Казахстан является стратегическим партнером Российской Федерации. У нас налажен серьезный туристический обмен, возможности которого отнюдь не исчерпаны. Мы стремимся к формированию на основе сложившихся культурно-исторических и экономических связей общего туристского пространства в интересах увеличения числа турпоездок и роста туриндустрии в наших странах», — сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Кроме того, есть большой потенциал привлечения в Россию и Казахстан дополнительного турпотока из государств дальнего зарубежья путем развития общих трансграничных туристических маршрутов, в частности, «Великого шёлкового пути», — отметил Сафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект туристического маршрута «Великий шелковый путь», по определению Всемирной туристской организации, является в настоящее время самым длинным туристским маршрутом, который создается в мире. Он считается особенно перспективным. На территории Казахстана располагаются такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как часть Великого Шёлкового пути в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре, петроглифы Тамгалы, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави XIV века.

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