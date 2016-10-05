Москва, 5 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил на форуме агробизнеса в рамках выставки «Золотая осень-2016», что в России будет введена маркировка молочной продукции, содержащей пальмовое масло.

lola.vn Пальмовое масло

По его словам, с 1 января 2017 года начнет действовать новый техрегламент, согласно которому на упаковке продукции должно быть крупными буквами написано, что она содержит пальмовое масло.

Ткачев добавил, что только «кнут и пряник» помогут в борьбе за честность при продаже молочной продукции.

Ранее разработанный Минсельхозом законопроект о маркировке продукции с пальмовым маслом прошел экспертизы во всех заинтересованных министерствах России и был вынесен на согласовании в ЕАЭС.