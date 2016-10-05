Москва, 5 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Госдума избрала Вячеслава Володина на пост председателя нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Володин избран в результате открытого альтернативного голосования. За него проголосовали 404 депутата.

Government.ru Вячеслав Володин

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Кандидатуру Володина предложил «Единой России» президент РФ Владимир Путин. Как подчеркнул президент, Володин имеет серьезный опыт работы в Госдуме, депутатом III, IV и V созывов которой он являлся, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года занимал пост заместителя председателя законодательного собрания. Кроме того, работая на должности заместителя главы администрации президента, Володин курировал контакты с депутатским корпусом, с лидерами фракций и партиями.

КПРФ предложила на эту должность своего кандидата — Дмитрия Новикова. Его поддержали 40 парламентариев.

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Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин назначен на руководящую должность в Службе внешней разведки. Пост Володина в Администрации президента занял экс-глава Росатома Сергей Кириенко.