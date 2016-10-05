Москва, 5 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Кандидат в спикеры Госдумы Вячеслав Володин видит приоритет в работе над реализацией майских указов президента, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. «Первоочередной для нас должна быть социально-экономическая повестка, основные приоритеты которой обозначены в майских указах президента России 2012 года», — отметил Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Благодаря им были сделаны важнейшие стратегические шаги в развитии нашей страны, в экономической и социальной политике, в развитии территории», — сказал он. «Качественное законодательное обеспечение дальнейшей реализации майских указов остается я ключевой задачей работы Госдумы. И в этом вижу приоритет», — заявил парламентарий.

Еще одним из приоритетов работы нижней палаты парламента Володин видит вопросы национальной безопасности и международной политики. В Госдуме шестого созыва в этой сфере произошла консолидация всех политических сил независимо от партийной принадлежности, напомнил депутат. «Нам необходимо сделать все, чтобы обеспечить преемственность этой работы по этим вопросам. принципиально обеспечить режим совместного обсуждения законодательных инициатив на максимально раннем этапе их подготовке, для принятия именно качественных законопроектов», — подчеркнул Володин.