Москва, 5 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В России нет правовых препятствий для женщин, желающих родить ребенка в государственном роддоме, не называя своего имени. Об этом заявила 5 октября 2016 года на брифинге в Общественной палате РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас по закону разрешена любая анонимная помощь, но в этом случае она не оплачивается из средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Если человек хочет остаться анонимом, значит, он идет на самостоятельную оплату медицинской помощи», — уточнила министр.

Скворцова особо отметила, что роды всегда являются экстренной ситуацией, а следовательно, даже если женщина и хочет рожать анонимно, а заплатить ей нечем, принять ребенка обязаны будут бесплатно, за счет средств регионального бюджета. Поскольку эта статья расходов находится в ведении региональных ОМС.

«Поэтому я не уверена, что это надо отдельно прописывать. Есть общие положения, что по желанию любого человека он может быть анонимом, он может себя не раскрывать», — заключила глава Минздрава РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторонники установки бэби-боксов неоднократно заявляли о них, как о безальтернативной возможности анонимно отказаться от ребенка, что, по их мнению, должно привести к сокращению количества инфантицида в стране. Министр здравоохранения расставила все по своим местам, заявив, что возможность анонимно родить ребенка была, есть и от нее не собираются отказываться.

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