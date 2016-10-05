Астана, 5 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Казахстан и Россия договорились пропускать пассажирские и грузовые поезда без пограничного контроля, сообщает сегодня, 5 октября, сайт премьер-министра республики. Основой договоренности является Протокол о внесении изменений в Соглашение об особенностях правового урегулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года. Стороны подписали Протокол в рамках Форума межрегионального и приграничного сотрудничества, прошедшего накануне, 4 октября, в Астане.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Поезд в Казахстан

«Согласно подписанному документу Стороны договорились пропускать через государственную границу пассажирские и грузовые поезда без проведения контрольных процедур, в том числе без осуществления пограничного контроля на участках железных дорог Казахстана, находящихся на территории России, на участках железных дорог России, находящихся на территории Казахстана», — говорится в сообщении Министерства по инвестициям и развитию.

В ведомстве добавили, что для Казахстана это означает сокращение времени пассажирских перевозок между западом страны и центральными и южными регионами более чем на 10 часов.

«Отметим, что сегодня поезда (57/58 Астана — Уральск, 379/380 Алма-Ата — Уральск), следующие в Уральск, проходят пограничный контроль на станциях Жайсан (РК), Илецк (РФ) и Чингирлау (РК), что создает определенные неудобства для пассажиров», — говорится также в сообщении министерства.

По данным ведомства, планируется, что после ратификации подписанного протокола будут организованы скоростные пассажирские поезда сообщением Астана — Уральск и Алматы (Алма-Ата) — Уральск.

Об упомянутых выше неудобствах Казахстан заявил в мае 2016 года. Тогда первый заместитель министра по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что казахстанскую сторону не устраивает тот факт, что поезда, направляющиеся из Астаны в административный центр Западно-Казахстанской области город Уральск, вынуждены проезжать через российскую территорию, в частности через Илецк.

Заявление прозвучало на расширенном заседании Комитета Сената (верхняя палата парламента) по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по законопроекту «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством РК и правительством РФ о порядке уплаты провозных платежей и оформления перевозок грузов по участкам железных дорог РФ, расположенных на территории РК, от 15 августа 2006 года».

«Мы имеем по плану строительство новой железной дороги в направлении станции села Александров Гай (расположен в Саратовской области на границе с Западным Казахстаном — ИА REGNUM ). В таком случае у нас пропадает потребность ехать через российский Илецк. Мы планируем запустить два поезда «Тальго» из Астаны в Уральск и обратно. Сейчас мы вынуждены проходить через российскую территорию. Когда мы построим эту дорогу, тогда эта потребность пропадет», — пояснил тогда Женис Касымбек.

Поскольку речь шла не только о контрольных процедурах, но и провозных платежах, видимо, новое соглашение об отмене погранконтроля не повлияет на планы Казахстана построить железнодорожную ветку Астана-Уральск в обход России. Напомним, строительство ветки запланировано на 2019−2020 годы.