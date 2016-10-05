Новосибирск, 5 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Еще в одной новосибирской школе обнаружены факты нарушения законодательства об охране здоровья детей.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

На этот раз прокуратура проверила образовательные учреждения Болотинского района. Проверка показала, что в Кривояшинской средней общеобразовательной школе продукты питания принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность. К тому же в школьной столовой сырые и готовые продукты питания хранились вместе, некоторые и вовсе не имели маркировки. Не был разработан и рацион питания детей, примерное меню в обеденном зале отсутствовало.

По итогам проверки директора школы обязали устранить нарушения. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно — эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей»). Как уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, в настоящее время нарушения законодательства, выявленные проверкой, устранены.

Отметим, что это не единственная проверка прокуратуры, которая выявила нарушения в школьных столовых Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в ведомстве рассказали, что только в одном Мошковском районе выявили 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях.

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Большинство нарушений относились к нормам хранения продуктов питания.

До этого многочисленные нарушения в столовых детских учреждений и различных социальных учреждений выявили представители общественности. Но прокуратура признала их действия незаконными.

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В ведомстве подчеркивают, что уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, качества пищевых продуктов являются областные управления ФАС России, Роспотребнадзора и ветеринарии, Контрольное управление. Кроме того, надзор в этих сферах осуществляют и органы прокуратуры.