Астана, 5 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана сегодня, 5 октября, опубликовало на своем сайте официальное заявление, посвященное разногласиям между Россией и США по сирийскому вопросу.

ilbe.com Алеппо. Сирия

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокое сожаление в связи с объявлением о прекращении сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Сирии. Такое развитие событий чревато дальнейшим продолжением кровопролития и человеческих жертв в этой многострадальной стране, ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности и перспективы достижения урегулирования в обозримом будущем. Весьма обеспокоены разногласиями и усугубляющимся разрывом между двумя ключевыми акторами мирового сообщества — РФ и США — в вопросе поиска решений сирийского кризиса. Данное обстоятельство не будет способствовать деэскалации конфликта и достижению стабильности во всем регионе Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

При этом казахстанский МИД напоминает, то Казахстан поддержал договоренности между РФ и США о выработке Общего плана урегулирования сирийского кризиса.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что этот план, дававший надежду на мир в Сирии, не был реализован. В связи с изложенным, настоятельно призываем к скорейшему возобновлению переговоров между РФ и США по данному вопросу с целью предотвращения усугубления гуманитарного кризиса и прекращения страданий сирийского народа», — резюмирует МИД.

Напомним, 3 октября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о прекращении американо-российского диалога по мирному урегулированию в Сирии по инициативе американской стороны. По его словам, будет сохранён лишь экстренный канал связи с российскими военными для предотвращения возможных инцидентов между ВВС США и ВКС России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что Вашингтон не выполнил ключевое условие договорённостей для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. «А теперь, видимо, не сумев выполнить эти договоренности, которые сами же вырабатывали, пытаются переложить на кого-то ответственность», — заявила Захарова.

Между тем депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что приостановление США контактов с Россией по сирийскому урегулированию — это «проявление эгоизма вселенского масштаба, помноженного на неспособность соблюсти собственные обязательства по февральским соглашениям, и фактор обострившейся предвыборной гонки за пост президента США»

«Им просто наплевать на судьбу Сирии, её народа, на мир в таком непростом регионе. Важнее реализация своих собственных интересов и амбиций, которые мы уже наблюдали в Ираке, Ливии и, к сожалению, братской нам Украине», — отметил парламентарий.

Следует также напомнить, что 3 октября Россия приостановила действие договора с США об утилизации оружейного плутония.

В Казахстане этот фактор тоже не вызывает оптимизма. К примеру, по словам вице-президента движения «Невада-Семипалатинск», заслуженного работника атомпрома Султана Картоева, несмотря на то, что в республике весь плутоний был утилизирован после закрытия Семипалатинского ядерного полигона, всё, что связано с ядерной безопасностью, напрямую касается Казахстана.

«Особенно когда две сверхдержавы, владеющие 90 процентами ядерного оружия, вдруг разрывают отношения. По сути дела, начинается новая холодная война — отношения между странами оказались отброшены на 60 лет назад. И это плохо для нас. Ведь Казахстан в ядерной сфере одинаково успешно работает и с Россией (с которой мы вообще военные союзники), и с Америкой. Возьмем хоть банк ядерного топлива, который будет создан в Восточно-Казахстанской области согласно решению МАГАТЭ. В проекте завязаны и Россия, и США, и многие другие страны. Поэтому когда взаимоотношения между державами, контролирующими всю ядерную отрасль, обостряются, это, безусловно, негативно отразится и на Казахстане», — полагает эксперт.

Интересен и другой факт. Заявление казахстанского МИДа прозвучало на следующий день после проведения в Астане ХIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в котором приняли участие президенты Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Следует отметить, что перед форумом лидеры двух стран провели встречу, на которой стороны обсудили ряд важных вопросов. Согласно официальным стенограммам встречи, Путин и Назарбаев в очередной раз подтвердили тот факт, что страны являются стратегическими партнерами друг для друга.

Несмотря на то, что в стенограммах нет ни слова об обсуждении российско-американских разногласий по поводу Сирии, можно предположить, что президенты этот вопрос все же обсуждали, раз уж сегодня появилось официальное заявление казахстанского МИДа.

При этом Казахстану уже удавалось выступать в роли миротворца. Речь идет об урегулировании российско-турецкого конфликта в августе 2016 года при непосредственном участии Нурсултана Назарбаева, который помог наладить диалог между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, тогда же в августе 2016 года Нурсултан Назарбаев, будучи с визитом в Сочи, сделал первые шаги по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, рассказав о своем телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, который посетовал на то, что не может выполнить Минские соглашения из-за отсутствия необходимого большинства в парламенте для принятия договоренностей «нормандской четверки» по Донбассу.

Исходя из этого, а также признания Назарбаева, что он занимается посреднической деятельностью в интересах Москвы, можно предположить, что Казахстан намерен примерить на себя роль миротворца и в отношениях между Москвой и Вашингтоном.