Москва, 5 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Законопроект, регламентирующий правовое положение педагогов, Минобрнауки представит на общественное обсуждение в конце 2016 года, сообщила глава министерства Ольга Васильева в интервью «Первому каналу».

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Планируется, что в законопроекте, направленном на повышение статуса учителя, будет отражена «большая защита учительского труда», отметила Васильева. Например, предполагается прописать максимально возможную нагрузку педагога — она будет закреплена в трудовом договоре.

Одновременно Минобрнауки ведет работу по созданию профессионального стандарта.