Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Несмотря на низкие цены на газ, в настоящее время ожидается рост потребления газа на мировом рынке, заявил коммерческий директор Uniper SE Киф Мартин сегодня, 5 октября, в во время своего выступления на VI Петербургском международном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

zh-tr.kz Добыча нефти и газа

По словам Мартина, действительно, низкие цены на газ являются вызовом для отрасли. Однако нельзя пессимистично относиться к этой тенденции. Так как сегодня существует ожидаемы рост потребления газа, что в будущем приведет к росту конкуренции на рынке. Это, в свою очередь, делает рынок более динамичным.

Что касается СПГ, то коммерческий директор Uniper SE отметил, что ожидается, что спрос на СПГ в ближайшее время будет расти. Также Мартин подчеркнул, что для ответа на существующие вызовы газовая отрасль должна быть более гибкой. В качестве примера спикер привел сотрудничество Uniper SE с различными крупными мировыми компаниями, в том числе и с «Газпромом».

"Мы гордимся нашими отношениями, и тем партнерством, которое нам удалось выстроить», — сказал Киф Мартин, говоря о сотрудничестве с «Газпромом».

Напомним, что во вторник, 4 октября, в Северной столице стартовал Петербургский международный форум, в котором принимают участие около трех тысяч человек. Форум продлится до пятницы, 7 октября.