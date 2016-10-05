Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Забытая сумка стала причиной тревоги в петербургском аэропорту «Пулково» утром 5 октября. Как сообщили ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, бесхозный предмет был обнаружен сотрудниками транспортной полиции около 07:00 в здании Централизованного пассажирского терминала.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Для обеспечения безопасности пассажиров на месте происшествия было организовано оцепление.

«Проведены проверочные мероприятия по обследованию подозрительного предмета с привлечением кинологов со служебными собаками. В результате проверки, которая закончилась в 07:50, опасных предметов не обнаружено», — отметили в транспортной полиции.

В настоящее время аэропорт «Пулково» продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, что 11 сентября аэропорт закрывался на полтора часа из-за ложного звонка о заминировании. Ранее аналогичный случай был зафиксирован 7 сентября.

В транспортной полиции предупреждают граждан о том, что любые подобные заявления, отвлекающие силы и средства компетентных служб, влекут за собой уголовную ответственность.