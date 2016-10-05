Хельсинки, 5 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Финская транснациональная компания Nokia заявила, что приобрела американскую компанию Eta Devices, которая специализируется в разработке технологий по повышению энергетической эффективности усилителей мощности на базовых станциях связи, сообщает 5 октября Reuters.

etadevices.com Продукция Eta Devices

«Компания Eta Devices поможет нам повысить энергетическую эффективность базовых станций связи, что является важным аспектом при разработке сотовой связи нового поколения 4,9G и 5G», — говорится в заявлении компании Nokia.

Напомним, компания Eta Devices была основана в 2010 году. Штаб-квартира компании находится в Кембридже (штат Массачусетс) в США. Также Eta Devices открыла научно-исследовательский офис в Стокгольме. Финансовые условия сделки не разглашаются.