Москва, 5 октября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Банк России с 5 октября отозвал лицензию у ООО КБ «АйМаниБанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с тем, что банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате собственных средств (капитала).

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов «АйМаниБанк» занимал 150 место в банковской системе РФ.