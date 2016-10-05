ЦБ РФ лишил лицензии московский «АйМаниБанк»
Москва, 5 октября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Банк России с 5 октября отозвал лицензию у ООО КБ «АйМаниБанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с тем, что банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате собственных средств (капитала).
В кредитном учреждении назначена временная администрация.
По величине активов «АйМаниБанк» занимал 150 место в банковской системе РФ.