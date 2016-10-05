Москва, 5 октября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В городе Воскресенске (Московская область) закрыты четыре цеха по пошиву контрафактной одежды известных торговых марок: вещи шили нелегально проживающие в России мигранты. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сегодня, 5 октября.

kropekk_pl Швейная машина

«Текстильную продукцию шили 36 иностранных граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, многие из которых не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности, незаконно находились на территории России и проживали в складских помещениях в антисанитарных условиях», — сказала Петрова.

Цеха были обнаружены и закрыты правоохранительными органами Московской области. Силовую поддержку оказали сотрудники ОМОНа.

При осмотре цехов незаконного производства найдены этикетки, лекала и выкройки, швейное оборудование (100 единиц), пошитые куртки и спортивные костюмы (порядка 400 единиц). «По предварительной информации некачественный товар реализовывался на территории Московского региона. Ущерб правообладателям составил около 2 миллионов рублей», — сообщила Петрова.

Уточняется, что в рамках мероприятия задержан 45-летний уроженец Ближнего Востока: мужчина пытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей начальнику Москворецкого отдела полиции.

По словам Петровой, сотрудники незаконного производства будут экстрадированы из России. На каждого наложен штраф в размере пять тысяч рублей, составлены административные протоколы по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях России («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ»).