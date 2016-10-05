Якутск, 5 октября, 2016, 05:54 — ИА Регнум. В Якутии при реализации закона о бесплатной раздаче больших участков земли на Дальнем Востоке уже столкнулись с целым рядом проблем, затрудняющих получение гектаров жителями республики или даже делающих эту процедуру невозможной. Жителям многих населённых пунктов получить землю не позволяет скорость интернета, а для подачи бумажной заявки нужны деньги: чтобы обозначить расположение участка нужно поставить кадастровые метки или сделать межевание.

надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

Об этих проблемах газете «Якутск Вечерний» рассказал руководитель Нерюнгринского отделения Многофункционального центра «Мои документы» Дмитрий Дьячковский.

«Мы пытались принимать заявки в бумажном виде, — пояснил он. — Но, оказалось, что очень сложно составить схему расположения земельного участка. Люди приносили план местности, где излучина реки, другие ориентиры. Но по закону на плане должны быть кадастровые метки, то есть схема земельного участка должна быть составлена, что называется, до метра, а не приблизительно. Для ее составления нужно нанимать специалистов — они выедут на местность, опишут ее. Это, конечно, стоит денег. Или же гражданин должен предоставить нам схему участка, который уже прошел межевание и имеет документ, выданный органом местного самоуправления. Таких у нас практически нет, это опять же денег стоит. Поэтому за четыре месяца мы приняли лишь три бумажных заявки на предоставление «дальневосточного гектара». В остальных случаях оказывали помощь гражданам в подаче электронной заявки — таких было человек 30−35».

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Газета констатирует: в Якутии очень сложно получить бесплатные гектары тем, кто столкнулся с «цифровым» неравенством — то есть живёт в населённых пунктах, где интернет или слишком медленный для подачи заявки на участок, или его совсем нет. Если у оказавшейся в такой ситуации якутян, взять землю и получится, то с дополнительными и, возможно, немалыми финансовыми затратами.

Другая проблема заключается в том, что даже тем, кто имеет хороший интернет, придётся попотеть, чтобы получить гектар: на карте совершенно не отображены особенности выбранного участка, в том числе рельеф. При осмотре участка на нем можно обнаружить опоры электропередачи, овраги, крутые склоны. Тогда заявитель отменяет запрос и ищет новую землю. К примеру, один житель Чульмана так подавал три заявки в Федеральную информационную систему.

Ещё один камень преткновения на пути к гектарам — 31 425 участков, у которых есть владельцы, но их границы при этом не отображаются в государственном кадастре недвижимости потому, что не поставлены на учёт. В итоге желающий взять гектар вполне может при подачи заявки напороться на такой участок, и потом получить отказ.

При этом в 39 населённых пунктах Якутии число таких земель не считали, и, как выявила прокуратура, этой работой, равно как и формированием участков под «дальневосточный гектар» вообще не занимались.

Есть у надзорного ведомства и претензии к министерству имущественных и земельных отношений республики, которым «до настоящего времени не разработан порядок комплексного (единовременного) приема документов на предоставление дополнительных земельных участков, не принят соответствующий Административный регламент, не произведены расчеты для финансирования проведения кадастровых работ для формирования земельных участков».

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Как сообщало ИА REGNUM, сами жители республики на старте второго этапа реализации закона о гектаре жалуются на то, что сайт НадальнийВосток. рф работает с перебоями, а получение гектара усложнено странной бюрократической процедурой. Озвучивались и претензии к отсутствию на карте рельефа. Некоторые из тех, кому всё же удалось оформить своё желание получить участок, провели в отчаянных попытках двое суток.