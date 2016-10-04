Тифарити, 5 октября, 2016, 02:19 — ИА Регнум. «Фронт Полисарио» (Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР) обратился в ООН с просьбой обеспечить мир в Западной Сахаре, сообщает Fox News 5 октября.

Sadr-russia.ru Фронт Полисарио

Представитель САДР Уальд Салека обратился в Совет безопасности ООН с просьбой «помочь» в установлении мира и проведении референдума по вопросу будущего Западной Сахары.

По его словам, ситуация в буферной зоне на границе с Марокко продолжает оставаться «очень опасной», и «Фронт Полисарио» предупреждает о возможном возобновлении вооруженного конфликта.

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По данным ООН, обе стороны конфликта в Западной Сахаре, в буферной зоне которой зафиксированы столкновения повстанцев и армии Марокко в августе этого года, систематически нарушают Договор о прекращении огня 1991 года.