Мединский назвал «лысенковщиной» заявление о лишении его учёной степени
Москва, 5 октября, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский считает заявление о лишении его учёной степени «доносом в лучших традициях лысенковщины». По его словам, с заявлением в Минобрнауки обратились «один журналист, один доцент и один профессор», передаёт телеканал «Россия 24».
Отмечается, что министр не сообщил о том, будет ли он присутствовать на заседании Диссертационного совета УрФУ, где будет рассматриваться вопрос о его учёной степени, хотя ранее просил совет отложить заседание из-за его поездки в Казахстан с президентом России Владимиром Путиным.
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Как сообщало ИА REGNUM, с заявлением в Минобрнауки о лишении Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук 25 апреля обратились профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий.
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Обращение должно было рассматриваться Диссертационном советом Уральского федерального университета 4 октября, однако после обращения министра заседание было перенесено на неопределённый срок. Вопрос о назначении следующего заседания совета должен быть рассмотрен в течение двух месяцев.
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