Вашингтон, 4 октября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Американская интернет-компания Yahoo по требованию спецслужб США разработала специальное программное обеспечение, которое ищет заданные слова во всех входящих сообщениях на ящиках электронной почты пользователей. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Сообщается, что ещё в прошлом году Агентство национальной безопасности и Федеральная служба расследований США потребовали от Yahoo разработать специальный поисковик, который способен находить заданные слова или словосочетания «в теле» письма или в текстовых вложениях к нему.

Yahoo отказывается от комментариев по этому поводу, но и не опровергает эту информацию. В компании подчеркнули, что Yahoo «является законопослушной и чтит законы США».

В АНБ и ФБР эту информацию также не стали комментировать.

Стоит отметить, что после разоблачений беглого агента АНБ Эдвада Сноудена подобная информация не выглядит чем-то невероятным, а похожа на правду.