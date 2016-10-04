Франкфурт-на-Майне, Германия, 4 октября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Европейский центральный банк не обсуждал снижение темпов ежемесячной покупки облигаций. Об этом со ссылкой на сотрудника ЕЦБ Майкла Стина передаёт Reuters.

Alex Guibord Штаб-квартира Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, Германия

Bloomberg сообщал, что ЕЦБ, возможно, постепенно будет сворачивать выкуп ценных бумаг по €80 млрд каждый месяц до окончания программы количественного смягчения.

«Совет управляющих (ЕЦБ) не обсуждал эти темы, как сказал (президент Марио) Драги на последней пресс-конференции и во время слушаний в Европейском парламенте», — написал Стин в «твиттере».