Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Общий грузооборот морских портов РФ за период с 1993-го по 2015 год увеличился более чем в 6 раз и достиг в прошлом году отметки в 680 млн тонн. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов (АСОП) Серик Жусупов в ходе Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016» сегодня, 4 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морской порт Новороссийск

Объёмы перевалки в российских морских гаванях на протяжении длительного периода показывают устойчивый рост, несмотря на влияние кризиса, санкций и конъюнктурных изменений, указал Жусупов. Согласно прогнозу АСОП, грузооборот российского портового комплекса по итогам 2016 года составит 710 млн тонн. Как отметил спикер, показатели портовой отрасли «вероятно, одни из лучших среди всех отраслей российской экономики». «Ежегодный рост перевалки связан с вводом новых специализированных портовых мощностей и с сокращением доли сопредельных государств в общем объёме перевалки внешнеторговых грузов», — подчеркнул исполнительный директор АСОП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно о том, что компания «Транснефть», оператор магистральных нефтепроводов РФ, 2018 году полностью переведёт свои грузопотоки с прибалтийских терминалов в российские порты.