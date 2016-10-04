Лондон, 4 октября, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Британская The Daily Mail устами лидера британских социал-демократов и экс-кандидата в премьеры страны Ника Клегга призывает британские команды «отказаться от участия в чемпионате мира по футболу 2018 года, в знак протеста против кровопролития, которое Россия устроила в Сирии»

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«Москва просто смеется над миром, творя свои безобразия на Ближнем Востоке», — цитирует издание политического деятеля, по мнению которого, бойкот — это вторая из возможных реакций, на действия Москвы в Сирии — прибегнуть к ней четыре британских сборных (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) должны, если ФИФА раньше не отберет у России право проведения ЧМ вообще.

«Страстный призыв Клегга является следствием высказывания Бориса Джонсона, обвинившего на днях Росиию в военных преступлениях в Сирии, — раскрывает секрет активности экс-кандидата в премьеры Mail. — Клегг сказал, что ООН утонула в бесконечных переговорах по урегулированию ближневосточного кризиса, в то время как Россия делает свое дело, не обращая ни на кого внимания».

«Мы можем плакать над фотографиями с места событий и вести душеспасительные беседы, но Россию это не трогает, — заявляет Клегг. — В этой ситуации глупо и нелепо участвовать в футбольном чемпионате. Мы не можем играть в стране, варварски бомбящей Алеппо».

Подводя итог своему выступлению в программе The Agenda телеканала ITV, отмечает издание, Ник Клегг посетовал также на то, что Британия выходит из состава Евросоюза. По словам политика, Брюссель без поддержки Лондона имеет слабые позиции в противостоянии с Москвой».