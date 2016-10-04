Минск, 4 октября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Белоруссия и Польша должны активнее разрабатывать совместные проекты в транспортной сфере. Об этом 4 октября заявил зампред Совмина Белоруссии Анатолий Калинин в ходе переговоров с министром морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Мареком Грубарчиком и заместителем министра инфраструктуры и строительства Польши Юстиной Скшидло.

Пресс-служба правительства Белоруссии

«Нас соединяет большое количество транспортных артерий — мостов, дорог. В развитии транспортной инфраструктуры мы являемся коллегами, а не конкурентами, и у нас общие интересы по целому ряду направлений. Нужно активнее разрабатывать совместные проекты, нарабатывать решения, чтобы мы могли объединить наши стратегии и ресурсы и реализовать эти проекты в ближайшее время. Хотя бы в этой пятилетке», — цитирует Калинина пресс-служба правительства Белоруссии.

По словам Калинина, Варшаве и Минску следует решить сложные вопросы модернизации автодорог и мостов, которые были построены достаточно давно и не рассчитаны на интенсивность современного движения. Он указал, в частности, на мосты погранпереходов «Домачево» и «Варшавский мост».

«Мы хотим создать для бизнеса необходимую скорость передвижения и скорость обработки грузов», — заверил зампред Совмина Белоруссии. Он подчеркнул большую важность сотрудничества с Польшей в решении таких вопросов.

Особое внимание Калининым было уделено необходимости развития внутреннего водного пути международного значения Е-40, проходящего по территории Польши, Белоруссии и Украины, соединяющего бассейны Черного и Балтийского морей. Варшава приветствовала энтузиазм Минска.

Марек Грубарчик напомнил, что за последние 15 лет в сфере развития транспорта не было таких активных контактов между Белоруссией и Польшей. Стороны наметили план работы, который состоит из трех этапов: решение текущих проблем, связанных прежде всего с таможенным оформлением, с перемещением товаров и людей; определение совместных планов двух стран; реализация этих планов.

«Нам удалось положить начало долгосрочному сотрудничеству: мы уже подписали меморандумы по многим областям, будут созданы рабочие группы, которые будут работать по этим направлениям», — констатировал министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши.

«Мы хотели бы развивать сотрудничество по всем направлениям ‑ и автомобильное, и железнодорожное, и авиасообщение, а также речное судоходство и использование Белоруссией польских портов. Думаю, что наши предложения будут весьма привлекательны для белорусской стороны, это касается упрощения перемещения по территории Польши, повышения судоходности рек», — проинформировал польский министр.

Напомним, накануне, 3 октября в Минске состоялись переговоры министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолия Сивака с министром инфраструктуры и строительства Польши Анджеем Адамчиком и министром морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Мареком Грубарчиком. Минтранс Белоруссии проинформировал, что итогом переговоров стал «ряд договоренностей» и два подписанных меморандума: меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта и коммуникаций Белоруссии и министерством инфраструктуры и строительства Польши об углублении сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта, а также меморандум о сотрудничестве в области восстановления водного пути Е40 на участке «Днепр-Висла» между министерством транспорта и коммуникаций Белоруссии и министерством морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Варшава и Минск демонстрируют активизацию контактов в политической и экономической сферах. Весной Белоруссию посетил глава МИД Польши, а в октябре глава МИД Белоруссии может посетить Варшаву.