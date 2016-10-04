Симферополь, 4 октября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В Крыму весь руководящий состав Республиканской клинической больницы имени Семашко уволят в течение недели из-за скандала с начислением самим себе зарплат от 300 до 800 тыс. рублей в месяц. Суммарно главный бухгалтер и четверо заместителей главного врача получили за 8 месяцев 2016 года 12 млн 31 тыс. 670 рублей. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в ходе встречи с министром здравоохранения республики Александром Голенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управление информации и пресс-службы главы Республики Крым 4 октября.

Больница

По информации главы республики, в Симферополе в больнице имени Семашко работала служба финансового надзора, нашедшая подтверждение «вопиющих фактов в части получения дурных, ничем не обоснованных — ни с моральной точки зрения, ни с законодательной — заработных плат», которые получали главный бухгалтер и четыре заместителя главврача.

«Это хамство высшей категории, аморальный поступок, основанный на том, что средний медицинский персонал получает суммы в десятки раз меньше, — возмутился Аксёнов. — Мало того, эти должностные лица, уверен, не наработали на такие суммы. Главврач не имела морального права начислять подобные заработные платы».

Не сомневается глава республики и в вине главного врача. Аксёнов пригрозил, что увольнением администрация больницы не отделается, а дело будет «доведено до конца».

«Понимая, что зарплата главного врача контролируется Минздравом и другими надзорными органами, скорее всего, был организован сговор и необоснованная зарплата начислялась его заместителям. Это моё мнение, расследование ещё идёт. Однако работать в медицине эти люди морального права не имеют. Необходимо довести до конца следственные действия в отношении этих должностных лиц, а деньги необходимо вернуть в бюджет Республики Крым», — сказал Аксёнов.

Также он предложил министру здравоохранения Крыма Александру Голенко «уволить всех без всякой пощады» и «заменить весь руководящий состав» больницы. «В течение недели все процедуры по замене руководящего состава должны быть завершены», — распорядился глава республики.

Чтобы «не срывать рабочий процесс», глава Крыма предложил временно назначить больнице куратора из Минздрава Крыма.

По словам Александра Голенко, факты получения в больнице Семашко «необоснованно завышенной заработной платы» вскрылись после проверки первичной бухгалтерии.

«Ведомство ежемесячно проводит мониторинг заработной платы и внимательно следит за зарплатой среднего персонала, врачей, но в мониторинге мы не видели завышенных данных. Это удалось установить, только когда мы вышли непосредственно на объект, подняли первичный бухгалтерский учёт, лицевые счета персонально каждого человека», — пояснил министр.

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«Министр здравоохранения Крыма должен уйти в отставку»

Как сообщало ИА REGNUM, о высоких зарплатах ряда сотрудников-управленцев Республиканской клинической больницы имени Семашко глава Крыма сообщил 28 сентября на совещании с главами муниципалитетов. «Средняя зарплата у главного бухгалтера, не хотел просто говорить до окончания расследования, по итогам 8 месяцев — 547 тысяч в месяц, — удивился Аксёнов. — У замов, по-моему, под 350 средняя у четырех. По отдельным месяцам смотрю: в июле там цифра скромно стоит — 800 тысяч. У меня волосы дыбом встали».

В крымском отделении Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ пояснили, что для того, чтобы получать такую зарплату, бухгалтер Республиканской клинической больницы имени Семашко должен был «начислить себе 5000 процентов стимулирующих доплат». В организации уверены, что начисление таких зарплат в течение долгого периода времени (более 8 месяцев) не возможно без покровительства вышестоящих должностных лиц и призвали министра здравоохранения Крыма Александра Голенко уйти в отставку.

По данным Росстата, в январе-июле 2016 года уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, в Крыму составил 37 тыс. 464 рубля; у среднего медицинского персонала — 24 тыс. 90 рублей; у младшего медицинского персонала — 14 тыс. 266 рублей.