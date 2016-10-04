Москва, 4 октября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Московский дизайнер Артемий Лебедев по решению Мещанского суда Москвы выплатил один млн рублей ветерану Великой Отечественной войны Сергею Крамаренко и Региональной ассоциации общественных объединений города-героя Москвы, сообщает Ridus.

На руинах Брестской крепости через 20 лет

Кроме того, Лебедев по приговору суда удалил свои оскорбительные записи в «Живом Журнале», в тексте которых Брест назван «городом трусов».

Напомним, в ноябре 2015 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Сергея Крамаренко к Артемию Лебедеву и обязал последнего удалить оскорбительные записи из соцсетей и выплатить один млн рублей Сергею Крамаренко и Региональной ассоциации общественных объединений города-героя Москвы.