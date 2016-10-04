Москва, 4 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Дополнительная батарея зенитной ракетной системы С-300 доставлена в Сирию, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Подразделение будет размещено в Тартусе. Основная задача этого комплекса ПВО — защита военно-морской базы в Тартусе и кораблей оперативного соединения ВМФ России в прибрежной зоне от возможных ударов с воздуха.

Конашенков отметил, что совершенно не понятно, почему размещение в Сирии дополнительных комплексов С-300 вызвало такой информационный переполох в западных СМИ. Официальный представитель Министерства обороны России подчеркнул, что комплекс ПВО С-300 является исключительно оборонительной системой вооружения. Кроме того, аналогичные комплексы морского базирования «Форт», которыми оснащены корабли ВМФ России, давно находятся в этом регионе.

Напомним, ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне сообщил о размещении в Сирии российских комплексов ПВО С-300.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-300 считается самой эффективной системой противовоздушной обороны в мире. ЗРК С-300 способен уничтожать любые аэродинамические цели, включая баллистические и крылатые ракеты, на средних и коротких дистанциях.