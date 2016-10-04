Дамаск, 4 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад рассказал, почему Запад боится победы законных властей Сирии в войне с терроризмом. Соответствующее заявление он сделал в интервью сирийскому агентству SANA, опубликованном сегодня, 4 октября.

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

Асад считает, что победа Сирии приведет к распространению в мире идей независимого развития, а Запад боится этого больше всего. «Победа Сирии приведёт к распространению идей независимого развития, чего более всего опасается Запад», — сказал сирийский президент.

Он убежден, что победа Сирии отразится на политической карте всего мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад допустил возможность переговоров с террористами, если это поможет остановить кровопролитие в Сирии